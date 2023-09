Torcida do Fortaleza prepara mosaicos para semifinal da Sula e lança rifa

O Fortaleza pode conquistar uma vaga inédita na final da Copa Sul-Americana caso passe pelo Corinthians nas semifinais do torneio. Diante de um confronto tão relevante, a torcida tricolor vem organizando uma festa especial para o jogo da volta, que será disputado no dia 3 de outubro, na Arena Castelão.

O movimento, inclusive, promete utilizar todas as formas de festa que a Conmebol permite - visto que a entidade muitas vezes veta alguns projetos.

Rifa para custear o mosaico

Para viabilizar a festa, uma rifa será lançada a partir das 19 horas, através de um site que será divulgado nas redes sociais da Equipe Mosaico. Os pontos da rifa serão vendidos por 0,75 centavos cada.

As premiações, de acordo com a Equipe Mosaico, serão camisas oficiais do Fortaleza, vouchers em lojas parceiras e pares de ingressos.

Festas tricolores

Conhecida nacionalmente por seus mosaicos, a torcida do Fortaleza protagoniza festas nas arquibancadas há bastante tempo. No ano passado, por exemplo, os tricolores realizaram um mosaico especial para o técnico Juan Pablo Vojvoda.

Já neste ano, foram executadas festas em duelos especiais. Recentemente, um mosaico de bandeirinhas preencheu o Castelão no duelo contra o América-MG, pela Sula, e as imagens rodaram o país.

Veto recente da Conmebol

O cuidado com o projeto para o embate contra o Corinthians se deve ao fato de que a Equipe Mosaico relatou, recentemente, que a Conmebol barrou a realização de parte do mosaico projetado para o duelo contra o Libertad, pelas oitavas da Sula.