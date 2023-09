Copa do Brasil: Fortaleza recebe prêmio de cerca de R$ 8,5 milhões, afirma perfil do torneio

Depois do encerramento da Copa do Brasil de 2023, com título do São Paulo-SP contra o Flamengo-RJ, o perfil oficial do torneio nacional divulgou, em redes sociais, os valores que cada participante desta edição recebeu. O Fortaleza, que foi eliminado pelo Palmeiras-SP nas oitavas, faturou R$ 8,5 milhões, conforme a publicação da competição nacional.

Por ter disputado a Libertadores, o Fortaleza entrou de maneira direta na terceira fase da Copa do Brasil, eliminando o Águia de Marabá-PA. Em seguida, o Leão foi superado pelo Palmeiras nas oitavas.