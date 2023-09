Trio do Fortaleza aparece em "equipe da semana" da Copa Sul-Americana

O Fortaleza teve três representantes entre os onze melhores jogadores das partidas de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O zagueiro Tinga, o volante Zé Welison e o atacante Marinho são os atletas do time cearense na “equipe da semana” da competição internacional.

Além do trio do Leão do Pici, a escalação conta com cinco jogadores da LDU-EQU, e três do Corinthians. A única equipe que não foi representada no prêmio simbólico foi o Defensa y Justicia, da Argentina, que perdeu por 3 a 0 para os equatorianos na altitude de Quito.