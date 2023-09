Mais de 26 mil torcedores estão garantidos de forma antecipada em Fortaleza x Grêmio

No final da manhã desta sexta-feira, 29, o Fortaleza divulgou uma parcial com 26.967 torcedores garantidos de forma antecipada para o duelo diante do Grêmio. As duas equipes se enfrentam na tarde deste sábado, 30, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Do número total de torcedores confirmados antecipadamente, 22.765 são referentes a sócios-torcedores que realizaram o check-in. O restante, 4.202, foram de ingressos vendidos para os demais adeptos do Tricolor do Pici.