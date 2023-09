Fortaleza defende invencibilidade de seis partidas contra o Grêmio

Fortaleza e Grêmio em jogo pela Série A em Porto Alegre Crédito: Matheus Amorim / Fortaleza EC

Desde então as equipes já se enfrentaram seis vezes e em nenhuma delas o Leão saiu de campo derrotado. Foram duas vitórias para o Fortaleza, ambas na Arena Castelão, e quatro empates, sendo três deles por 0 a 0. Veja os placares: Fortaleza 2x1 Grêmio - Brasileirão 2019



Grêmio 1x1 Fortaleza - Brasileirão 2020



Fortaleza 0x0 Grêmio - Brasileirão 2020



Grêmio 0x0 Fortaleza - Brasileirão 2021



Fortaleza 1x0 Grêmio - Brasileirão 2021



Grêmio 0x0 Fortaleza - Brasileirão 2023

Embora a sequência dos últimos seis jogos seja favorável ao Fortaleza, o retrospecto geral do confronto aponta uma ampla superioridade do Grêmio. Os times já se enfrentaram 19 vezes, com 11 vitórias para os gaúchos, cinco empates e apenas três triunfos dos cearenses. Dados retirados do site oGol.