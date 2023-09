Guilherme comemora empate fora de casa e reforça importância da torcida Tricolor no duelo de volta

O empate em 1 a 1 do Fortaleza diante do Corinthians na Neo Química Arena, em São Paulo, foi comemorado pelo atacante Guilherme. Ele valorizou, em entrevista concedida na zona mista após a partida, o resultado no duelo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, que deixa o Tricolor a uma vitória simples dentro de casa para assegurar a vaga para a final.



“Jogar aqui é muito difícil, nós sabíamos que íamos encontrar aqui uma atmosfera totalmente a favor do Corinthians, sabíamos da força da torcida também, um time muito qualificado. Mas nós fizemos um grande jogo. É um empate que tem que ser comemorado sim”, afirmou Guilherme

O atacante do Tricolor, artilheiro do Fortaleza na competição, exaltou a torcida do Leão e ressaltou a importância do apoio no jogo de volta.

“Nossa nação sendo, como sempre, o décimo segundo jogador, vai nos empurrar para a gente fazer um grande jogo, vencer e classificar para a final”, comentou o atacante