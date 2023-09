Grêmio freta voos de ida e volta para enfrentar o Fortaleza, pela Série A

A delegação do Tricolor Gaúcho tem previsão de chegada em solo alencarino na quinta, 28, às 20h45min. A volta será logo após o confronto, na madrugada de domingo, 1º

Adversário do Fortaleza no sábado, 30, o Grêmio investirá pesado na logística para encarar o Leão do Pici, pela Série A. Visando maior flexibilidade e conforto para o elenco, a diretoria gremista fretou os voos de ida e volta para a capital cearense. A informação foi dada inicialmente pela imprensa gaúcha e confirmada pelo Esportes O POVO.

A delegação do Tricolor Gaúcho tem previsão de chegada em solo alencarino na quinta, 28, às 20h45min. A volta será logo após o confronto, na madrugada de domingo, 1º. Os times se enfrentam no sábado, 30, às 16 horas, na Arena Castelão.