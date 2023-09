Após empate, Luxemburgo elogia Fortaleza: "O trabalho deles está na nossa frente"

Técnico Vanderlei Luxemburgo no jogo Corinthians x Independiente Del Valle, na Neo Química Arena, pela Copa Libertadores 2023 Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O técnico do Timão afirmou ainda que o Leão impõe dificuldade a qualquer adversário, citando a vitória contra o São Paulo no Morumbi na semana passada pela Série A. Vanderlei enfatizou também o fato de o Tricolor do Pici ser um clube com um trabalho longevo desenvolvido por Vojvoda. “É só reconhecer um pouquinho que o trabalho está na nossa frente. O trabalho deles está na nossa frente há bastante tempo”, comentou Luxa. Apesar dos elogios, o treinador do clube paulista reforçou a confiança em sua equipe para conquistar a vaga para a final da Sul-Americana, no jogo da volta da semifinal no Castelão, na próxima terça-feira, 3. “Não termina em 90 minutos, termina em 180 minutos. Nós temos condição de ir lá e ganhar o jogo. É o Corinthians. E o Corinthians é muito forte”, encerrou Luxemburgo. Fortaleza e Corinthians voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, 3, na Arena Castelão. O confronto decisivo está marcado para às 21h30min e contará com casa cheia. Todas as entradas para a torcida tricolor foram esgotadas.