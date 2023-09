SAF: Fortaleza divulga nomes dos Conselhos Administrativo e Fiscal

Na tarde do último sábado, 23, os sócios-torcedores do Fortaleza que estavam aptos a votar, foram, sua maioria, favoráveis a criação da SAF do clube. Seguindo os processos para esse novo momento do Tricolor, a agremiação divulgou os nomes que estarão a frente dos Conselhos Administrativo e Fiscal da SAF.

Atual 1º vice-presidente do Leão, Geraldo Luciano será o presidente da parte administrativa. Além deles, completam a cúpula: José Rolim Machado (vice-presidente), Fabiano Barreira da Ponte, Francisco de Queiroz Maia Júnior e Wendell Fabio de Miranda Regadas.