Novo estatuto do Fortaleza estabelece regras para venda de controle da SAF

Os sócios-torcedores do Fortaleza votam neste sábado, 23, na Assembleia Geral de Sócios, a alteração no Estatuto Social do Fortaleza Esporte Clube e na constituição de Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Caso seja aprovado, o novo regimento beneficiará a democracia na instituição, conforme consta no artigo 64.

Para, por exemplo, extinguir o sistema de eleições diretas no clube, “será exigido o voto favorável de 3/4 (três quartos) de todos os sócios com direito a voto, devendo constar da cédula de votação ou da urna eletrônica o quesito “Você concorda com a extinção do voto direto no Fortaleza?”. O mesmo ocorrerá para a venda de controle da SAF do Tricolor do Pici, que exigirá “85% (oitenta e cinco por cento) dos presentes, com comparecimento mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos sócios aptos a votar, nos casos em que a alienação importe perda de controle societário pelo clube”.

O estatuto ainda cita que “os quóruns estabelecidos neste artigo aplicam-se igualmente à proposta de alteração estatutária que tenha por objeto a sua modificação”. Ou seja, a mudança blinda, além da democracia, o patrimônio imobiliário do Fortaleza.