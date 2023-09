Torcida do Fortaleza prepara "aerolaion" para jogo de ida da semifinal da Sula

Os torcedores do Leão irão se concentrar na entrada do Pici e irão acompanhar o time durante todo o trajeto ao aeroporto da capital cearense

Vai ter festa no embarque do Fortaleza para o jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Corinthians-SP. Para este domingo, 24, por volta das 16h30min, a torcida do Leão do Pici está preparando um “aerolaion” para manifestar apoio e incentivar a delegação antes da viagem prevista para o período da noite.

O gesto de encorajamento vai começar antes mesmo dos jogadores e comissão técnica do clube chegarem ao aeroporto da capital cearense. Os torcedores leoninos vão se concentrar na saída do Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici, e irão acompanhar o time durante todo o trajeto até o local de embarque.