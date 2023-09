Perfil de sócio na SAF do Fortaleza será fundamental para sucesso, ressalta especialista

Pedro Daniel, diretor executivo de empresa da área esportiva, falou sobre a possível SAF do Fortaleza e destacou a necessidade de entender o perfil do futuro sócio

Segundo ele, é preciso entender se os novos parceiros possuem objetivos que se alinham com as metas do Leão. "O perfil do potencial sócio pode definir o sucesso ou o insucesso da operação. Não é nem o âmbito financeiro. Exige um alinhamento até mais do que financeiro, mais do que político. É um alinhamento técnico”, disse.

O Fortaleza realizará neste sábado, 23, votação para decidir a respeito da criação da SAF do clube. O programa Esportes do POVO desta sexta-feira, 22, transmitido na Rádio O POVO CBN , debateu sobre o assunto com Pedro Daniel, diretor executivo da EY. O especialista no mercado do futebol afirmou que entender o perfil de sócio é fundamental para este momento.

"O perfil do sócio é fundamental para esse alinhamento de expectativa em termos de performance e de onde o Fortaleza quer chegar", completou.

Pedro também falou a respeito do papel de Marcelo Paz, atual presidente do Tricolor do Pici, no processo. De acordo com o colunista Lucas Mota, Paz se colocou à disposição para ser o primeiro CEO da SAF do Leão, caso o modelo venha a ser aprovado.

“Não é uma entrega da chave. Ele não entrega e fala ‘toma, essa empresa é sua’. É um casamento. Acho que o Marcelo vai ter um papel, já tem hoje como presidente, mas como potencial CEO vai ter um papel fundamental para esse sucesso da operação."

O profissional ressaltou, ainda, que os valores na aquisição dependem do modelo de valoração adotado. Conforme Pedro, muitos clubes de futebol são analisados com múltiplos de receita. “Com o potencial do Fortaleza, a gente deve ter um parâmetro perto de três vezes a receita, quatro vezes a receita”, analisou.