Assembleia para decidir pelo Fortaleza SAF é convocada para sábado, 23 de setembro

Letreiro na fachada interna do Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici Crédito: João Moura/Fortaleza EC

A Assembleia Geral Extraordinária que decidirá pela mudança do estatuto e pelo Fortaleza SAF foi marcada para o próximo sábado, 23 de setembro. A data da convocação foi publicada pelo presidente da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo do Leão, Wendell Fábio de Miranda Regadas, na noite deste domingo, 17. O momento, que pretende reunir sócios proprietários e sócios-torcedores do clube, acontecerá no Centro de Excelência Alcides Santos. Para participar e votar na assembleia que decidirá o futuro administrativo do Tricolor de Aço, é preciso que os associados estejam com situação regular e adimplentes com as mensalidades referentes até o mês de agosto de 2023. Em jogo estarão duas pautas: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine 1) Alteração do Estatuto Social do Fortaleza Esporte Clube; e