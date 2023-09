Marcelo Paz será CEO da SAF do Fortaleza e Alex Santiago presidente do clube, revela Trem Bala

Geraldo Luciano, Marcelo Paz e Alex Santiago no jogo América-MG x Fortaleza, no Independência, pela Copa Sul-Americana 2023 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Com a transição da SAF no futebol, a diretoria executiva do clube que permanecerá como entidade associativa será comandada por Alex Santiago, atual 2º vice-presidente do Leão. Além disso, Sérgio adiantou que Geraldo Luciano, atual 1º vice-presidente do Fortaleza, assumirá a presidência do Conselho Administrativo da SAF. É importante entender que a SAF ficará responsável exclusivamente pelo futebol do clube. Como CEO, Paz estará à frente da gestão de ativos esportivos do time, como futebol profissional, feminino e base, administração de contratos profissionais, direitos federativos e de participação em competições nacionais e internacionais e programas de associados. O CEO da SAF será escolhido pelo Conselho de Administração, criado a partir do momento que ocorre a transição para o novo modelo. VOTAÇÃO PARA CRIAÇÃO DA SAF FORTALEZA Sócios-torcedores e sócios-proprietários que cumpram os requisitos necessários estarão aptos para a votação deste sábado, que terá início às 8h30min e será concluída às 15 horas, no Centro de Excelência Alcides Santos. Ademais a criação da SAF, será votada a mudança de Estatuto do clube.