Fortaleza assume liderança do segundo turno do Brasileirão com derrota do Palmeiras

O Fortaleza é o novo líder do segundo turno da Série A do Campeonato Brasileiro. Com os resultados da 24ª rodada da competição, o Leão do Pici ultrapassou o Palmeiras e assumiu a ponta da competição com 12 pontos somados em cinco jogos disputados.

A equipe de Albel Ferreira poderia reassumir a liderança do returno caso superasse o Grêmio na noite desta quinta-feira, 21, em Porto Alegre. Porém, os paulistas foram derrotados pelo placar de 1 a 0, com gol de João Pedro, e permaneceram com 10 pontos, atrás do Tricolor do Pici.