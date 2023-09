Sem Calebe, Fortaleza embarca para encarar o São Paulo; veja relacionados

Na quarta, 20, o Leão do Pici encara o Tricolor Paulista, em duelo da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ocorrerá às 21h30min

O Fortaleza embarcou, no fim da manhã desta terça-feira, 19, rumo a São Paulo para o próximo duelo pela Série A 2023. Na quarta, 20, o Leão do Pici encara o Tricolor Paulista, em partida da 24ª rodada. No embate, no entanto, o técnico Vojvoda ainda não poderá contar com o meia Calebe.

Apesar de já ter voltado aos treinamentos com o grupo, o jogador não viajou com a delegação e será desfalque diante do São Paulo. O volante Vinicius Zanocelo e o atacante Romarinho foram mais dois atletas que ficaram de fora da lista de relacionados.