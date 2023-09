De olho no G-6, Fortaleza visita São Paulo pelo Brasileirão

FORTALEZA-CE, BRASIL, 11-05-2023: Fortaleza x São Paulo, na Arena Castelão pelo Campeonato Brasileiro. (Foto: Aurélio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

É natural que o principal foco dos torcedores do Fortaleza esteja voltado para o jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Porém, antes de encarar o Corinthians, na próxima semana, o Leão tem um importante duelo contra o São Paulo, na noite desta quarta-feira, 20, pela 24ª rodada da Série A do Brasileiro. A bola rola às 21h30min, no Morumbi. Para o clube do Pici, o duelo diante do Tricolor Paulista é de suma importância, levando em consideração o objetivo do clube de adentrar ao grupo dos seis primeiros colocados da tabela de classificação. Uma vitória levaria os cearenses aos 38 pontos, mesma pontuação do Fluminense, atual sexto colocado, no começo da rodada. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Acredito que a gente está fazendo um bom trabalho. Do último jogo para esse, nos preparamos da melhor maneira possível para tentar conseguir pontos fora de casa e pensar cada vez mais no G-6", disse o meia-atacante Yago Pikachu.



O escrete vermelho-azul-e-branco, por sua vez, venceu quatro dos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. A única derrota foi para o Fluminense, no Rio de Janeiro, pelo placar de 1 a 0, na penúltima rodada. As equipes superadas foram Corinthians, Coritiba, Internacional e Santos. Para o confronto diante do Tricolor Paulista, o treinador Juan Pablo Vojvoda terá quase todo o elenco à disposição. As exceções são Pedro Rocha e Hércules, que tratam de lesões ligamentares no joelho. O meia Calebe deixou o departamento médico na última semana e voltou a ter condições de jogo, mas não foi relacionado para a partida. Marinho, Titi e Lucero, que alegaram dores na panturrilha contra o Corinthians, treinaram normalmente e viajaram para a capital paulista.

São Paulo x Fortaleza São Paulo

4-3-3: Jandrei; Nathan, Alan Franco, Diego Costa e Wellington; Luan, Gabi Neves e James Rodríguez; Juan, Araújo e Luciano (Pato ou David). Téc: Dorival Júnior Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Guilherme (Machuca), Marinho e Lucero. Téc: Vojvoda