Marcelo Paz convoca torcida do Fortaleza para votação de criação da SAF

Presidente do Fortaleza convidou torcedores à votação que define questão de estatuto e SAF no clube. Processo será no sábado, 23, no Centro de Excelência Alcides Santos

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, convocou a torcida do clube do Pici para votar na Assembleia Geral Extraordinária marcada para o próximo sábado, 23. O processo decidirá pela aprovação de um novo estatuto e pela criação do Fortaleza SAF. O momento, que busca reunir sócios proprietários e sócios-torcedores da instituição, será no Centro de Excelência Alcides Santos, das 8 horas às 15 horas.

A Assembleia Geral foi autorizada após votação do Conselho Deliberativo do clube. A reunião responsável pela permissão ocorreu no último sábado, 16, no auditório da Arena Castelão.

