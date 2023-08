Conmebol veta mosaico da torcida do Fortaleza com "Mario Bros" na Sul-Americana

Nesta terça-feira, 8, o Leão recebe o Libertad pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com a proibição da Conmebol, a Equipe Mosaico prepara uma nova coreografia para o confronto decisivo

A torcida do Fortaleza preparava mais uma série de mosaicos para a partida desta terça-feira, 8, contra o Libertad, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, no Castelão. Entretanto, a “Equipe Mosaico”, grupo de tricolores responsáveis pelas festas nas arquibancadas, relatou que a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) barrou a realização de parte das coreografias.

Dois dos três mosaicos previstos seguiriam a temática do jogo eletrônico, que também é um filme de aventura, “Mario Bros”. Segundo a nota divulgada pelo grupo organizador, a justificativa da Conmebol para a não liberação da festa foi justamente a relação com o personagem em questão: “O mosaico está ligado à figura do Mario Bros, tendo fins lucrativos.”

A Equipe Mosaico estava passível a uma multa superior a R$ 150 mil caso executasse as duas coreografias em alusão ao Mario Bros. Portanto, os torcedores mudaram o rumo da festa e decidiram preparar um mosaico totalmente do zero para o jogo desta terça-feira.

Imagem de um dos mosaicos que seria exibido pela torcida do Fortaleza contra o Libertad Crédito: Divulgação/Equipe Mosaico Imagem de um dos mosaico que seria exibido pela torcida do Fortaleza contra o Libertad Crédito: Divulgação/Equipe Mosaico

Veja a nota oficial divulgada pela Equipe Mosaico: