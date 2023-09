Mais de 30 mil sócios do Fortaleza já garantiram lugar no Castelão para semi da Sula

O número representa quase metade da capacidade total do estádio cearense. O decisivo contra o Corinthians acontece no dia 3 de outubro, às 21h30min, e definirá o finalista do certame continental

O Fortaleza abriu o check-in para os sócios-torcedores na última sexta, 15. Até terça-feira, 19, os associados do Tricolor do Pici terão exclusividade para confirmar a ida ao histórico duelo. A partir das 9 horas de quarta, 20, o clube iniciará a venda de ingressos avulsos. Vale ressaltar que os setores premium, bossa nova e especial estão esgotados.

Quase metade da capacidade da Arena Castelão está preenchida para o segundo confronto entre Fortaleza e Corinthians pela semifinal da Copa Sul-Americana, partida esta que definirá qual das duas equipes será o representante brasileiro na grande decisão. Em três dias desde a abertura do check-in, 30.748 associados do Leão já garantiram um lugar na arquibancada para assistir o jogo.

A partida contra o Timão acontece no dia 3 de outubro, às 21h30min, na Arena Castelão. Antes, as equipes se enfrentam na Neo Química Arena, em duelo que abre a decisão. Quem avançar, enfrenta o vencedor de LDU-EQU e Defensa y Justicia-ARG, em jogo único que acontecerá no dia 28 de outubro, no Estádio Domingo Burgueño Miguel. localizado na cidade de Maldonado, Uruguai



Fortaleza x Corinthians: venda de ingressos



Os ingressos custam a partir de R$ 40 e estarão à venda no Leão Tickets, além das lojas físicas a partir de quarta-feira, 20, às 9 horas, mediante a disponibilidade.



Superior Sul: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)



Superior Central: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)



Inferior Sul: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)



Inferior Norte: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)



Bossa Nova: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira) - esgotado



Setor Especial: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira) - esgotado



Setor Premium: R$ 150 (meia) | R$ 300 (inteira) - esgotado



Superior Norte (visitante): R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)



*Planos Leão da Galera e Recarga têm 70% de desconto no ingresso.