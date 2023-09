Jovem torcedor do Fortaleza fala "é o Laion" ao lado de jogadores do Corinthians e viraliza

Nas redes sociais, o garoto exibiu fotos com o volante Hércules e o meia-atacante Calebe. Do estádio, o garoto acompanhou a vitória tricolor diante do Corinthians por 2 a 1

Um torcedor tricolor viralizou nas redes sociais na entrada de Fortaleza x Corinthians pela Série A do Campeonato Brasileiro. Perfilado com os atletas do Timão, o garoto gesticulou com a boca o bordão “é o Laion”, popularizado pelo volante Caio Alexandre.

A gesticulação aconteceu na execução do hino nacional, quando a câmera da transmissão passeava próximo aos jogadores. Nas redes sociais, o garoto exibiu fotos com o volante Hércules e o meia-atacante Calebe.

Do estádio, o torcedor do Fortaleza acompanhou a vitória tricolor diante do Corinthians por 2 a 1. O resultado aproximou o Leão do G6 do Brasileirão, além de ampliar a invencibilidade como mandante na temporada.