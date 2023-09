Lucero é o 5° jogador com mais participações em gols na América do Sul desde 2022

O argentino Juan Martín Lucero lidera a artilharia do Fortaleza em 2023 com 19 gols marcados em 47 partidas. No período, ainda registrou sete assistências, totalizando 26 participações em tentos do clube na temporada.

Os números com a camisa tricolor, somados a passagem pelo Colo-Colo em 2022, colocam Lucero como o 5° jogador com mais participações em gols na América do Sul. O argentino, de 31 anos, fica atrás de Germán Cano, do Fluminense, Pedro, do Flamengo, Hulk, do Atlético-MG, e Gabriel Barbosa, do Flamengo. Raphael Veiga, do Palmeiras, está empatado com o 'El Gato'. O levantamento é do SofaScore, site especializado em estatísticas.

Entre 2022 e 2023, Lucero disputou 86 partidas, registrando 56 participações em gols. Foram 43 tentos e 13 assistências no período.