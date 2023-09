Após pausa da data Fifa, Fortaleza recebe Corinthians de olho no G-6 da Série A

A data Fifa chegou ao fim e, com isso, os jogos da elite do futebol nacional voltaram a todo vapor. Na noite desta quinta-feira, 14, o Fortaleza recebe o Corinthians na Arena Castelão, em partida válida pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro . A bola rola a partir das 19 horas.

O treinamento de apronto dos cearenses, inclusive, foi realizado no final da tarde desta quarta-feira, 13, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. Antes da bola rolar, o goleiro João Ricardo concedeu entrevista coletiva e comentou sobre o duelo diante do clube paulista:

"É um adversário muito difícil, estão abaixo de nós na tabela. Eles vêm motivados a buscar essa vitória. É um adversário que vamos enfrentar três vezes. O torcedor vai comparecer em peso, está com saudade de ver a equipe no Castelão. A expectativa é muito grande em cima de uma vitória", disse o camisa 1 tricolor.

A partida ganha importância devido ao cenário da tabela de classificação. Em caso de vitória, o escrete vermelho-azul-e-branco ainda não entra no grupo dos seis primeiros colocados, mas pode diminuir a distância para apenas um ponto, a depender dos resultados de RB Bragantino e Athletico-PR na rodada.

Portanto, mediante a importância de conquistar os três pontos, é esperado que o técnico Juan Pablo Vojvoda utilize força máxima no confronto. O mesmo deve acontecer com o Corinthians, que busca se distanciar da zona do rebaixamento para começar a pensar em competições internacionais.

Para o confronto, o Fortaleza não deverá ter dificuldades para montar a equipe titular. Os desfalques são mínimos e já conhecidos: Pedro Rocha e Hércules. A dupla rompeu o ligamento anterior cruzado do joelho e faz tratamento junto ao departamento médico do clube. O time não possui atletas suspensos.

Por outro lado, a comissão técnica ganhou dois reforços importantes. O atacante Marinho retornou de suspensão, enquanto o meia Calebe se recuperou de um estiramento no ligamento do joelho. A dupla, portanto, está à disposição de Vojvoda para encarar o Timão.