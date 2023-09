Fortaleza: desfalques, retornos e pendurados para jogo contra o Corinthians

Após onze dias de pausa para data Fifa, o Leão do Pici volta aos gramados para enfrentar o Timão na noite desta quinta-feira, 14, na Arena Castelão, com quase todo o elenco à disposição

O Leão do Pici não tem novos desfalques para o próximo compromisso na temporada. Pedro Rocha e Hércules, ambos com lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, estão há um longo período fazendo tratamento junto ao departamento médico do clube e seguem de fora.

Encerrado o período de data Fifa, o Fortaleza volta a entrar em campo nesta quinta-feira, 14, pela Série A do Campeonato Brasileiro . Para o duelo diante do Corinthians, na Arena Castelão, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá quase todo o elenco à disposição. A bola rola às 19 horas, pela 23ª rodada da competição.

Por outro lado, a comissão técnica do Tricolor do Pici ganhou dois reforços caseiros. Tratam-se de Marinho e Calebe. O primeiro cumpriu suspensão diante do Fluminense, enquanto o segundo se recuperou de um estiramento ligamentar no joelho direito.

Após um mês de tratamento no departamento médico do Fortaleza, Calebe voltou a treinar com o restante do grupo de jogadores na última sexta-feira, 8. Portanto, a presença do atleta entre os relacionados fica a critério de Vojvoda.

A lista de pendurados do time cearense é extensa: João Ricardo, Marcelo Benevenuto, Gonzalo Escobar, Bruno Pacheco, Lucas Sasha, Zé Welison, Pikachu, Calebe, Lucero e Romero são os próximos atletas a completar a sequência de cartões amarelos.