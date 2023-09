Vojvoda está próximo de se tornar o 2º técnico com mais vitórias oficiais pelo Fortaleza

Técnico Juan Pablo Vojvoda na chegada ao PV para o jogo Fortaleza x Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Considerando os jogos que ainda restam em 2023 para o Fortaleza, e isso inclui 16 no Brasileirão e pelo menos mais dois na Sul-Americana — onde o Tricolor do Pici disputará a semifinal —, o argentino precisa de mais seis triunfos para ultrapassar Valdemar Santos. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Para alcançar Moésio Gomes, porém, seria necessário esperar 2024, já que a diferença de 21 vitórias não pode ser alcançada neste ano devido a quantidade insuficiente de partidas. Vale ressaltar que Vojvoda tem contrato com o Leão até o término da próxima temporada. No Fortaleza desde 2021, Vojvoda iniciou sua história no Pici conquistando 25 vitórias em 51 jogos no ano de estreia. Na última temporada, foram 33 triunfos em 70 confrontos, enquanto que atualmente o argentino soma 34 resultados positivos em 59 partidas. Quem foi Moésio Gomes e Valdemar Santos? Moésio Gomes marcou época no Fortaleza, clube onde atuou como jogador, treinador e supervisor. Na função de atleta, o ex-meio-campista conquistou o bicampeonato cearense em 1953 e 1954 pelo Tricolor do Pici. Três anos depois, em 1957, passou a comandar o Leão da beira do campo, onde permaneceu até 1961, segundo informações do portal O Gol. Valdemar Santos "Gavião" treinou o Fortaleza alguns anos antes de Moésio, a partir de 1932. O comandante passou diversos anos no clube e acumulou feitos notáveis, como o título da Taça Nordeste de 1946, vencido pelo elenco que ficou conhecido como “Esquadrão Atômico” na época.

Caiçara, Rogério Ceni e Ferdinando Teixeira também aparecem com destaque Além dos três primeiros do ranking, outros treinadores aparecem com destaque na lista de vitórias pelo Fortaleza. Caiçara, com 81 triunfos, é o quarto do ranking, seguido por Rogério Ceni (80) e Ferdinando Teixeira (71). Treinadores com mais vitórias em jogos oficiais pelo Fortaleza: 1º Moésio Gomes (1957) - 113 vitórias

2º Valdemar Santos "Gavião" (1932) - 97 vitórias

3º Juan Pablo Vojvoda (2021) - 92 vitórias

4º Caiçara (1968) - 81 vitórias

5º Rogério Ceni (2018) - 80 vitórias

6º Ferdinando Teixeira (2000) - 71 vitórias

7º César Moraes (1965), França (1947) e Newton Albuquerque (1982) - 52 vitórias

10º Marcelo Chamusca (2013) - 50 vitórias

11º Luiz Carlos Cruz (2002) - 42 vitórias

12º Flávio Araújo (1999) e Hélio dos Anjos (2004) - 32 vitórias

14º Carlos Castilho (1971) e Moacyr Menezes (1978) - 31 vitórias

16º Urubatão Nunes (1974) - 30 vitórias

17º William Pontes (1970) - 29 vitórias

18º Coronel Mozart Gomes (1942) e Laerte Dória - 28 vitórias

20º Nêdo Xavier (2012) - 27 vitórias

21º Pedro Basílio (1989) - 26 vitórias

22º Marquinhos Santos (2016) - 22 vitórias

23º Danilo Augusto (1995) e Lucinho (1987) - 21 vitórias

25º Pepe (1985) - 20 vitórias

Observação: os anos entre parênteses representam as temporadas de estreia dos treinadores no Fortaleza