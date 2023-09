CBF desmembra novas rodadas da Série A; veja calendário do Fortaleza

Leão irá disputar três jogos como mandante e dois jogos em sequência fora de casa entre as rodadas 25 e 29 da Série A do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira, 12, data, horário e local de novos jogos da Série A do Brasileirão. Entre as rodadas 25 a 29, o Fortaleza fará três partidas como mandante, todos confirmados na Arena Castelão, e dois embates em sequência fora de casa diante de Vasco e Bahia.

A sequência dos jogos divulgados se inicia em casa diante do Grêmio, no dia 30, às 16 horas. Em seguida, o Tricolor do Pici irá receber o América-MG, no dia 08 de outubro, às 18h30min. Após esse embate, o Leão pega uma sequência de duas partidas como visitante: diante do Vasco no dia 18 de outubro ás 19 horas e contra o Bahia no dia 21 de outubro às 18h30min.

A sequência é finalizada diante do Botafogo, no dia 24 de outubro. As equipes se enfrentam às 21h30min, na Arena Castelão, pela 29ª rodada do certame.