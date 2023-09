DM do Fortaleza: Pedro Rocha pode voltar antes do previsto, enquanto Hércules em março

Em entrevista coletiva, Cláudio Maurício, diretor de serviços médicos do clube, detalhou as recuperações dos jogadores tricolores

"O Pedro completou o sexto mês e está entrando no sétimo. Fica aqui nosso agradecimento não só ao departamento médico, mas também ao próprio Pedro. Não é fácil passar por uma lesão dessa. Ele estava num momento muito bom da carreira. Ele é muito dedicado, sempre com ótimo astral. A previsão é de 7 a 8 meses para que volte a jogar. Nosso prazo era que ele voltasse na 31ª rodada, na primeira semana de novembro, mas é possível que volte antes. Ele está na parte final, na transição física", disse.

O diretor de serviços médicos do Fortaleza, Cláudio Maurício, concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, 11, no Pici. Na oportunidade, ele detalhou a recuperação do atacante Pedro Rocha, que está afastado dos gramados desde fevereiro, e revelou que o jogador pode voltar a atuar antes da data prevista.

Ainda durante sua fala, o profissional também comentou sobre a situação do volante Hércules, que sofreu grave lesão no Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho esquerdo, em partida diante do Athletico-PR, em julho.

"Ele (Pedro) serve de exemplo para o Hércules. Garoto novo, falava-se muito no mercado europeu para ele. É um atleta que chega na área e faz gol. No começo ele ficou um pouco desanimado, é natural, mas agora está bem motivado. No começo de fevereiro ele entra no sexto mês e vamos fazer essa evolução final com ele entre fevereiro e março para que ele volte a atuar."



Calebe liberado

Conforme foi noticiado pelo Esportes O POVO, o meia Calebe já voltou a treinar com o grupo na última sexta-feira, 8, e está à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. A informação foi confirmada por Cláudio Maurício, em coletiva.

"O Calebe já está liberado e treinando com o grupo. Ele teve um estiramento do ligamento colateral medial do joelho direito. Foi uma lesão que o Tiquinho, do Botafogo, teve há pouco tempo", afirmou.