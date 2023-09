Fortaleza tem mais de 30 mil torcedores garantidos contra o Corinthians pela Série A

O embate entre o time cearense e paulista acontece na quinta-feira, 14, às 19 horas, e marca o retorno do Tricolor do Pici após 10 dias sem jogos

Confronto importante para as pretensões do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro, o duelo contra o Corinthians deve ter casa cheia na Arena Castelão. De acordo com a parcial divulgada pelo Leão, 30.411 torcedores garantiram presença para assistir a partida.

Deste número de tricolores, 23.589 são provenientes de check-in realizados por sócios-torcedores, enquanto 6.822 são de ingressos vendidos. Na atual edição do Brasileirão, o Fortaleza figura com a sétima melhor média de público do campeonato, com 31.987 pessoas por jogo, segundo o portal Sr.Goool.