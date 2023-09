Recuperado de lesão, Calebe volta a treinar e fica à disposição de Vojvoda

O meia ficou afastado das atividades por cerca de um mês, período em que esteve no departamento médico realizando tratamento para melhorar de uma lesão no joelho

Após um mês no departamento médico, Calebe se recuperou do estiramento ligamentar no joelho direito e voltou a ficar à disposição de Vojvoda no Fortaleza. O meio-campista, inclusive, participou do treinamento da última sexta-feira, 8, e deste sábado, 9, no Centro de Excelência Alcides Santos.

A lesão de Calebe aconteceu na reta final do primeiro tempo da partida entre o Tricolor do Pici e o Libertad-PAR, na Arena Castelão, no dia 8 de agosto. O duelo em questão sacramentou a classificação do clube cearense à semifinal da Copa Sul-Americana.