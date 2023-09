"É importante para o mental", diz médico do Fortaleza sobre folga para o elenco

Conforme combinado com a comissão técnica e com o Departamento Médico, os jogadores receberam quatro dias de folga durante a pausa da Data Fifa

Em meio à jogos decisivos pela Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, o elenco do Fortaleza teve direito a um período para descansar e, posteriormente, se preparar. Conforme combinado com a comissão técnica e com o Departamento Médico, os jogadores receberam quatro dias de folga durante a pausa da Data Fifa.

Com isso, o diretor de serviços médicos do clube, Cláudio Maurício, afirmou, em entrevista coletiva nesta segunda, 11, que o período é importante não só para o aspecto físico dos atletas, mas também mental. Além disso, também comentou que o grupo "não têm deixado a desejar".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Nosso grupo é muito maduro. Na formação do elenco, a gente leva em consideração vários fatores. A gente sempre colhe informações do comportamento dos atletas fora daqui. (Folga) É importante para o descanso físico, mas, principalmente, mental. A cobrança em cima deles, sei que são bem remunerados, é sobrecarregada. Cada qual tem seu hábito. Tem gente que fica com a família, viajam, tomam uma cervejinha. Quando eles voltam, tem pesagem, percentual de gordura. Eles não têm deixado a desejar", disse.