Adversário do Fortaleza, Corinthians tem 27,3% de aproveitamento como visitante na Série A

Leão do Pici e Timão se enfrentam nesta quinta-feira, 14, em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão Série A

Nesta quinta-feira, 14, o Fortaleza recebe o Corinthians na Arena Castelão, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Na partida, que terá início às 19 horas, o Leão do Pici poderá explorar o baixo rendimento do time paulista atuando fora de casa na competição.

Até o momento, o Timão tem apenas 27,3% de aproveitamento como visitante no certame. Ao todo, a equipe disputou 11 partidas longe dos seus domínios e venceu apenas duas, além de três empates e seis derrotas. São oito gols marcados e quinze sofridos.