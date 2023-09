Cobrança e bonificação: as alternativas do Fortaleza para diminuir quebra de check-in

O Fortaleza estuda possibilidades para diminuir a “quebra de check-in” - termo utilizado quando os sócios-torcedores deixam de ir ao estádio mesmo após garantir presença de forma antecipada. Durante entrevista exclusiva no programa Esportes do Povo desta segunda-feira, 11, Marcel Pinheiro, diretor de marketing do Leão, revelou as ideias do clube para reduzir o problema.

“Existem formas de bonificar aquele torcedor que vai ao estádio, e essa é uma possibilidade estudada. A outra é que o sujeito pague para fazer o check-in, mas que ele possa consumir o valor pago pelo check-in no estádio. O cartão do sócio é um cartão de consumo, então ele pode colocar crédito no cartão e ir direto nas filas especiais dos bares. Vamos supor que ele gaste cinco reais para fazer o check-in. Então que ele possa consumir os cinco reais no estádio. Se ele não for, ele já pensa duas vezes antes de fazer o check-in. Se ele for, esse valor não vai pesar porque fatalmente ele vai consumir cinco reais no estádio, pelo menos.”