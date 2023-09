Diretor de marketing do Fortaleza fala de cooperação com o Ceará: "Os clubes só tendem a ganhar"

Marcel destacou o entendimento mútuo de que os dois clubes ganham ao estarem unidos. Segundo ele, o poder de venda dos times aumenta com a parceria, visto que a troca de informações possibilita a clareza nas negociações com patrocinadores.

O diretor de marketing do Fortaleza , Marcel Pinheiro, participou de entrevista exclusiva no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta segunda-feira, 11. Entre os assuntos debatidos, o profissional falou sobre a cooperação fora de campo com o rival Ceará .

Marcel relatou que, hoje, existe um diálogo entre as instituições. “Eu acho que os clubes só tendem a ganhar com isso. Lógico, dentro do campo, a gente continua com a rivalidade saudável, sadia. Mas fora, acho que a gente chegou em um modelo de cooperação, mais do que de concorrência, muito bacana”, ressaltou.

O profissional frisou que, apesar da rivalidade nos gramados, as equipes não competem entre si fora das quatro linhas. De acordo com ele, os eventos realizados pelo Leão não concorrem com eventos que envolvem o Vovô. “Dificilmente, fora do campo, alguém que consome Fortaleza vai passar a consumir Ceará”, explicou.