Fortaleza irá enfrentar o Corinthians três vezes no intervalo de 19 dias

O primeiro dos três embates entre as equipes está previsto para a próxima quinta-feira, 14, na Arena Castelão. A bola rola às 19 horas, pela 23ª rodada da elite do futebol nacional. No primeiro turno da competição, este mesmo confronto terminou empatado em 1 a 1, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Fortaleza e Corinthians estarão frente a frente diversas vezes nas próximas semanas. Após o retorno da pausa para data Fifa, cearenses e paulistas irão se enfrentar em três oportunidades no curto período de 19 dias, por duas competições diferentes: Série A do Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana.

A partida pelo Brasileirão servirá de estudo para os dois jogos decisivos da semifinal da Copa Sul-Americana, devido a proximidade entre eles. No dia 26 de setembro, o Timão recebe o Tricolor em São Paulo, enquanto a volta será no dia 3 de outubro, na capital cearense.

Veja a sequência de jogos do Fortaleza

23ª rodada do Brasileirão: Fortaleza x Corinthians - 14/09 (quinta-feira)



24ª rodada do Brasileirão: São Paulo x Fortaleza - 20/09 (quarta-feira)



Semifinal da Copa Sul-Americana: Corinthians x Fortaleza - 26/09 (terça-feira)

25ª rodada do Brasileirão: Fortaleza x Grêmio - (30/09)*



Semifinal da Copa Sul-Americana: Fortaleza x Corinthians - 03/10

*CBF ainda irá detalhar a tabela da rodada 25. Portanto, o jogo pode passar por alteração de datas.

Retrospecto entre Fortaleza e Corinthians

Nesta sequência, o Tricolor de Aço terá a oportunidade de diminuir a desvantagem em relação ao Timão no que se trata do retrospecto entre as equipes. De acordo com o site oGol, foram realizadas 29 partidas, com 18 vitórias do Corinthians, sete empates e quatro resultados positivos para o Fortaleza.