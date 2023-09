Fortaleza definirá situação de Pikachu até o fim do ano, diz Alex Santiago

Peça importante no Leão, o ala tem contrato de empréstimo com a equipe até o fim de 2023. No vínculo, há uma opção de compra junto ao Shimizu S-Pulse, do Japão

"É um atleta que tem números excelentes para um extremo no futebol brasileiro. O Pikachu, assim como Caio, é um líder do grupo, é um dos capitães. Ele construiu uma trajetória de títulos dentro do clube. Até o final do ano vamos encaminhar, da melhor maneira possível, a situação dele. Temos até o fim do ano", disse.

O vice-presidente do Fortaleza , Alex Santiago, esclareceu a situação do ala-direito Yago Pikachu no clube. Em entrevista ao Esportes do POVO , da Rádio O POVO CBN, nesta quarta-feira, 6, o dirigente elogiou o camisa 22 e afirmou que a cúpula leonina definirá a permanência ou não dele ao final da temporada.

Peça importante no Leão, o ala tem contrato de empréstimo com a equipe até o fim do ano. No vínculo, há uma opção de compra, na qual o Fortaleza pode adquiri-lo junto ao Shimizu S-Pulse, do Japão. Inicialmente, o Tricolor tinha até agosto para poder definir a situação de Pikachu, mas o prazo foi prorrogado para dezembro.

Pikachu no Fortaleza

O camisa 22 iniciou a primeira passagem pelo Tricolor em 2021, após cinco temporadas no Vasco. Com a chegada de Juan Pablo Vojvoda, passou a ser utilizado na ala e virou peça-chave na equipe: marcou 12 gols e deu oito assistências em 50 partidas.

Os números melhoraram no ano seguinte, o que atraiu o interesse do clube asiático: fez 44 jogos pelo Leão, balançou as redes 17 vezes e distribuiu mais oito assistências para os companheiros. Em julho de 2022, foi vendido para o Shimizu S-Pulse por 800 mil dólares (em torno de R$ 4,3 milhões na cotação da época).

O sonho de atuar no exterior, entretanto, não saiu como desejado. O paraense de 30 anos disputou apenas 12 jogos pela equipe, então comandada pelo técnico Zé Ricardo, e não balançou as redes. Além disso, o clube acabou rebaixado para a Segunda Divisão da J-League, o campeonato nacional do país.

Ainda no início de dezembro do ano passado, o Fortaleza acertou o retorno do camisa 22 por empréstimo, com opção de compra fixada. Nesta temporada, ele disputou 56 jogos, fez oito gols e deu oito assistências.