Alex Santiago fala sobre melhorias no sistema de check-ins: "O torcedor quer soluções"

O 2º vice-presidente do Fortaleza, Alex Santiago, participou de entrevista exclusiva no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta quarta-feira, 6. Entre os temas debatidos, o profissional falou a respeito do trabalho realizado pelo Leão para melhorar o sistema de check-ins.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o dirigente, a situação não é simples, mas os profissionais do clube buscam sempre melhorar a operação de jogo. “Não é fácil, mas nós temos que estar sempre melhorando para o nosso torcedor. Admitindo mesmo a culpa”, disse.