Conselho Deliberativo do Fortaleza convoca reunião para aprovação de estatuto da SAF

O momento acontecerá no dia 16 de setembro, sábado, no Auditório da Secretaria do Esporte do Estado, no complexo da Arena Castelão (SOP-CE)

O Conselho Deliberativo do Fortaleza lançou um edital convocando conselheiros e conselheiras adimplentes para uma reunião que discutirá a aprovação do estatuto da SAF do clube. O momento está marcado para acontecer no dia 16 de setembro, sábado, com a primeira chamada às 9 horas e a segunda às 9h30min. no Auditório da Secretaria do Esporte do Estado, no complexo da Arena Castelão (SOP-CE).

Em vídeo divulgado pelo Fortaleza, Marcelo Paz, presidente do Leão, relembrou que o tema SAF foi tratado em três plenários — dois deles abertos ao público —, onde diversas dúvidas sobre o modelo puderam ser sanadas. Nestes encontros, o mandatário, em companhia de membros do Conselho Deliberativo, expôs que não pretende negociar o controle do clube e nem vender ações inicialmente.