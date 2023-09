João Ricardo é o quinto goleiro da Série A com mais defesas no segundo semestre de 2023

Ao todo, o arqueiro realizou 46 intervenções em quase três meses e vem ajudando o Tricolor do Pici a conquistar resultados importantes no período

Titular absoluto na meta do Fortaleza, João Ricardo é um dos destaques na sua posição no futebol brasileiro. Isso porque o camisa 1 do Leão é o quinto goleiro entre os times da Série A com mais defesas no segundo semestre deste ano.

Ao todo, o arqueiro realizou 46 intervenções em quase três meses e vem ajudando o Tricolor do Pici a conquistar resultados importantes no período. No ranking, levantando pelo Sofascore, ele figura atrás de Cássio (78), Marcos Felipe (55), Matheus Cunha (49) e Matheus Pasinato (47).