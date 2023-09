Guilherme lamenta derrota mas exalta partida do Fortaleza: "Fizemos grande jogo"

O Tricolor do Pici foi derrotado por 1 a 0, para a equipe do Fluminense, fora de casa. O resultado deu fim a invencibilidade de seis jogos do Leão

O Fortaleza foi derrotado por 1 a 0, para a equipe do Fluminense, com um gol de Diogo Barbosa ao final do confronto. Após o jogo, o atacante Guilherme, em entrevista no Raulino de Oliveira, lamentou o resultado.



Porém, na visão do camisa 29, o time soube se portar em campo: "Seria muito importante levar um ponto para casa, ainda mais jogando contra o Fluminense, mas fizemos um grande jogo. Quero parabenizar a equipe".