"Vojvoda não desistiu de mim sequer um dia", diz Guilherme, herói do Fortaleza na Sula

O nome do momento no Fortaleza é um só: Guilherme. O atacante, apelidado carinhosamente pelos companheiros de “Amado”, é o grande destaque da equipe na Sul-Americana e foi responsável direto pela classificação do Leão à semifinal. Nesta sexta-feira, 1º de setembro, um dia depois da vitória por 2 a 1 sobre o América-MG, o atleta participou do programa Esportes do POVO e comentou sobre a redenção dentro do clube.

Há um tempo, o camisa 29 vivia dias difíceis no Tricolor do Pici ao acumular atuações abaixo do esperado e sofrer constantes críticas dos torcedores. O técnico Juan Pablo Vojvoda, no entanto, não desistiu do jogador e foi peça fundamental para que o mesmo reencontrasse o melhor nível.