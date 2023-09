Protagonista, Guilherme assume artilharia do Fortaleza na Sul-Americana

O jogador chegou aos quatro gols na competição e se isolou como o goleador máximo do time no torneio internacional

O posto era dividido entre o próprio Guilherme, Silvio Romero e Tomás Pochettino, todos com três tentos anotados. “Amado”, como é chamado pelos jogadores, vem ganhando protagonismo no time de Vojvoda.

Na ida contra o Coelho, em Belo Horizonte, o atleta já havia balançado as redes em duas oportunidades – o jogo encerrou 3 a 1. Com isso, foi responsável por três dos cinco gols marcados pelo Leão no confronto.

Volta por cima

A fase é boa, mas nem sempre foi assim. Guilherme sofreu com duras críticas por parte do torcedor. O ápice da situação foi na derrota para o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão, no dia 29 de julho.

O camisa 29 recebeu cartão amarelo após o árbitro entender que ele tentou simular um pênalti. A torcida aplaudiu a atitude do juíz. Mesmo assim, o atleta seguiu com a confiança de toda a diretoria e do técnico Juan Pablo Vojvoda. Quem revelou isso foi o próprio, em entrevista exclusiva ao Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN.

“Foi iniciado (o processo de recuperar a confiança) pelo Marcelo Paz. Ele, com toda a diretoria, sempre que me encontravam no clube, me recebiam com um abraço e palavras positivas. O professor Vojvoda também foi uma peça fundamental, pois não desistiu de mim”.