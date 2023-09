Fortaleza leva gol nos acréscimos e perde para o Fluminense fora de casa

Lucero, do Fortaleza, em partida contra o Fluminense, pela Série A 2023 Crédito: Matheus Amorim / Fortaleza EC

No Raulino de Oliveira, em Volta Redonda-RJ, o Fortaleza foi derrotado por 1 a 0, diante do Fluminense, neste domingo, 3, pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Diogo Barbosa, na reta final, marcou o único gol do confronto. O resultado deu fim a invencibilidade de seis jogos sem perder do Leão. Agora, o futebol terá uma pausa para a Data Fifa por 10 dias. No retorno, o Tricolor de Aço enfrentará o Corinthians, no dia 14 de setembro, pelo Brasileirão. O confronto será na Arena Castelão, às 19 horas. O jogo Após a classificação na Sul-Americana, o Tricolor não poupou jogadores para o duelo contra o Fluminense. A única ausência em comparação ao jogo diante do América-MG, foi Marinho, suspenso. Na sua vaga, Yago Pikachu foi escalado. Vojvoda ainda contou com o retorno do volante Caio Alexandre.

De começo, a partida relembrou o embate do primeiro turno, quando o Leão bateu o time carioca por 4 a 2, no Castelão. O escrete de Fernando Diniz tinha mais a posse de bola, mantendo firme sua característica habitual. Já a agremiação cearense apostava nos contra-ataques, puxados especialmente por Guilherme. A primeira oportunidade de balançar as redes foi do Fortaleza. Após belo lançamento de Tinga, Lucero dominou no peito e mandou para o gol. Porém, Fábio fez grande defesa e evitou o tento leonino. Defensivamente, o clube tricolor estava bem postado e não oferecia espaço para o Nense, que demonstrava dificuldade em criar jogadas, especialmente, pela ausência de Paulo Henrique Ganso. A única vez que João Ricardo sofreu susto foi aos 28 minutos. Keno carregou a bola, cortou o zagueiro, mas finalizou no meio. O arqueiro do Leão não teve trabalho para realizar a intervenção de forma segura. No geral,a etapa inicial foi morna e marcada por muitas faltas. Tanto é que, somente nos 45 minutos iniciais, tiveram cinco cartões amarelos para o jogadores em campo – três do Flu e dois do Fortaleza – e um para Fernando Diniz. A volta do intervalo foi agitada. Logo antes do três minutos, Guilherme, após bate rebate na área, teve a possibilidade de abrir o marcador. Entretanto, Samuel Xavier travou na hora exata do chute. Os jogadores tricolores chegaram a reclamar de penalidade, mas o árbitro Andre Luiz Skettino entendeu que foi normal. De qualquer forma, a postura dos comandados de Vojvoda era outra. Em escanteio cobrado na área, Lucero cabeceou, a bola desviou na zaga rival, mas parou em Fábio. No rebote, o próprio camisa 9 chutou de voleio, mas a bola bateu na rede do lado de fora. O Flu, todavia, não deixou o Fortaleza crescer totalmente na partida. Em contra-ataque iniciado por John Kennedy, a bola sobrou para Keno, que acabou mandando fraco contra a meta de João Ricardo, que apenas encaixou.