Com Fortaleza na semi da Sula, Marinho afirma: "Seguimos sonhando"

No Castelão, o Fortaleza venceu o América-MG por 2 a 1 e garantiu vaga, de forma inédita, na semifinal da Copa Sul-Americana. Autor do segundo gol da partida, Marinho falou em entrevista após o confronto.

O Leão do Pici tinha a vantagem no placar, após vencer a ida por 3 a 1, em Belo Horizonte. O camisa 12 leonino destacou a estratégia do time para não se acomodar em campo e seguir na competição: “Sabíamos da força do América, eles estavam bem na Sul-Americana, mas obtivemos uma vantagem de dois gols, mas não poderíamos jogar com a vantagem de baixo do braço, pois vimos o quanto foi difícil contra o Libertad”.