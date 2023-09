Duelo entre Fortaleza e América-MG, pela Sula, registra maior público do Leão em 2023

O Fortaleza carimbou sua vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana ao vencer o América-MG por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, 31. Além de marcar a inédita classificação tricolor, a partida também registrou o maior público da equipe na temporada.



Ao todo, 56.946 torcedores estiveram presentes nas arquibancadas da Arena Castelão para acompanhar o duelo válido pelas quartas de final da Sula. Anteriormente, o jogo do Leão com maior público no ano tinha sido diante do Deportivo Maldonado, do Uruguai, pela fase preliminar da Libertadores. Na ocasião, 52.502 pessoas foram ao Gigante da Boa Vista.



Agora, classificado para a semifinal, o Tricolor do Pici vai encarar o Corinthians e o duelo decisivo será, mais uma vez, diante do seu torcedor. Os jogos válidos pelas semis estão agendados para a última semana de setembro e primeira semana de outubro, conforme consta na tabela-base da Sula.