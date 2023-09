Fortaleza se torna o primeiro time nordestino semifinalista da Copa Sul-Americana

Após assegurar vaga na próxima fase, Leão do Pici representará o Nordeste nas semis do torneio pela primeira vez na história

O Fortaleza conquistou a inédita classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana na noite desta quinta-feira, 31. Atuando na Arena Castelão, o time tricolor bateu o América-MG por 2 a 1 e confirmou sua vaga na próxima fase do torneio continental.



Com o resultado, o Leão do Pici se tornou o primeiro time do Nordeste a conseguir o feito de disputar as semifinais da Sula. Neste estágio, a equipe leonina enfrentará o Corinthians, em confrontos de ida e volta.



Anteriormente, o clube do Pici já havia entrado no seleto grupo de nordestinos que disputaram as quartas de final. Além dele, Sport, Bahia e Ceará também alcançaram este feito. Os pernambucanos jogaram a fase anterior às semis em 2017. Já o Tricolor baiano disputou as quartas duas vezes: 2018 e 2020. O Vovô, por sua vez, alcançou o feito na temporada passada (2022).