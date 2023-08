Artilheiro da temporada, Lucero também é o maior goleador do Fortaleza na Série A

Após os dois gols na vitória sobre o Coritiba, o centroavante argentino ultrapassou Thiago Galhardo e Yago Pikachu no ranking de artilharia do Leão na Série A

Artilheiro do Fortaleza na atual temporada, Lucero também se tornou o maior goleador do clube na Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. Com os dois tentos na vitória sobre o Coritiba, o centroavante chegou ao quarto gol na competição e ultrapassou Thiago Galhardo e Yago Pikachu, que somam três bolas na rede.

Lucero, inclusive, possui um jogo a menos que Thiago Galhardo. Enquanto o argentino entrou em campo 16 vezes no torneio nacional, o brasileiro participou de 17 partidas. Em relação a Yago Pikachu, a diferença é ainda maior: cinco embates. Silvio Romero, Pochettino e Caio Alexandre, com dois tentos cada, também figuram no topo do ranking de artilheiros da equipe no certame.