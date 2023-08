Lucero brilha em vitória do Fortaleza e volta a marcar após um mês

O atacante Juan Martín Lucero foi o grande nome da vitória do Fortaleza por 3 a 1, diante do Coritiba, neste domingo, 27, no Presidente Vargas. Responsável por dois gols do triunfo tricolor, o argentino chegou aos 18 no ano, se isolando ainda mais na artilharia do clube em 2023.

O jogador não balançava as redes adversárias desde 22 de julho, na derrota leonina por 3 a 1, para o Palmeiras, pela Série A. Vale ressaltar que, nesse período, o atleta ficou afastado por conta de um suspensão da Fifa devido a imbróglios na sua contratação junto ao Colo-Colo-CHI. A princípio, ficaria suspenso por quatro meses, mas o Leão do Pici conseguiu um efeito suspensivo.