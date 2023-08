Adversário do Fortaleza, América-MG nunca foi eliminado em mata-mata de torneios continentais

Na Liberta, os confrontos ocorreram nas fases preliminares do ano passado. Primeiro, o time de Belo Horizonte eliminou o Guaraní, do Paraguai, após perder a ida por 1 a 0 e vencer a volta por 3 a 2. O duelo foi decidido nos pênaltis e o Coelho levou a melhor por 5 a 4. Depois, passou pelo Barcelona, do Equador, com dois empates sem gols e vitória nos pênaltis por 5 a 4.

Já na Sula deste ano, o América disputou os playoffs contra o Colo-Colo e conquistou a classificação após perder a ida por 2 a 1 e golear na volta pelo placar de 5 a 1. Nas oitavas, despachou o Red Bull Bragantino com dois empates e uma vitória nos pênaltis.

"Nada definido"

O volante Pedro Augusto, do Fortaleza, concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, 28, no Pici. Na ocasião, o camisa 21 projetou a decisão que o Leão terá na quinta, 31, diante do América Mineiro. No jogo decisivo, o time tricolor tem a vantagem de um gol de diferença após vencer a ida por 3 a 1, em Belo Horizonte. Para o meio-campista, porém, não há nada definido no confronto.

“O clima está muito bom, estamos muito confiantes para o jogo. É claro que não tem nada definido, temos que jogar o segundo jogo com muita inteligência e sabedoria. A gente não pode sentar em cima do resultado, mas há uma vantagem e isso pode ser colocado em prática na quinta-feira", afirmou.