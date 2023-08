Marcelo Paz repudia gritos homofóbicos de torcedores do Fortaleza no PV e pede respeito

Presidente do Fortaleza pediu evolução e ressaltou que as relações no clube são pautadas pelo respeito

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, repudiou os gritos homofóbicos de torcedores do clube na partida contra o Coritiba, no último domingo, 27, pelo Campeonato Brasileiro. Os atos ocorreram ao menos cinco vezes ao longo do jogo, realizado no Estádio Presidente Vargas. As provocações tiveram o rival Ceará como foco e foram puxadas pela Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF).

Em vídeo publicado nas redes sociais do clube nesta terça-feira, 29, Paz afirmou que o Fortaleza “não pode deixar nunca como válida” a ideia de “sempre foi assim”. O presidente citou a evolução na estrutura do Leão e destacou que o mesmo vale para o comportamento. “Sempre foi assim é uma crença limitante”, disse.

“Nós repudiamos, veementemente, os cânticos homofóbicos feitos por parte de nossa torcida. As relações no Fortaleza sempre foram pautadas por respeito. E a credibilidade que nós conquistamos ajudou a ter esse respeito e a fazer com que o público cresça cada vez mais”, salientou.