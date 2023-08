Vojvoda elogia gramado do PV e cita evolução da Arena Castelão: "Está melhorando"

O argentino ressaltou, ainda, a preferência de jogar no Gigante da Boa Vista devido a maior capacidade de público do local

Em coletiva, após a vitória do Fortaleza por 3 a 1 sobre o Coritiba na noite deste domingo, 27 , o técnico Juan Pablo Vojvoda elogiou as condições do gramado do Estádio Presidente Vargas. Ele também citou a evolução da Arena Castelão neste aspecto e ressaltou a preferência de jogar lá devido a maior capacidade de público.

“Enquanto ao gramado do Castelão, pela informação que eu tenho, está melhorando. Nos agrada também jogar no Castelão, porque o Fortaleza tem muitos torcedores e queremos que todos eles tenham a possibilidade de assistir ao jogo. Aqui cabe somente 18 ou 20 mil pessoas, e o Fortaleza tem muito mais torcedores que isso. Então o gramado do Castelão tem que estar bom para que todas as pessoas possam assistir ao jogo do seu time”, completou.

Depois de quatro derrotas em sequência, o Fortaleza emendou quatro vitórias consecutivas. Vojvoda comentou sobre o poder de reação da equipe e ressaltou a maturidade do elenco, conquistada através do trabalho.



“São momentos do futebol. Acho que temos um grupo, um elenco, que está encontrando, com trabalho, a maturidade que necessita todo time. Sabem que são momentos do futebol e que com trabalho, colocando o foco no que temos que colocar, podemos virar essa situação, como aconteceu agora. O futebol é momento a momento, partida a partida.”

Para o jogo decisivo diante do América-MG, pelo jogo da volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, o Tricolor do Pici não poderá contar com Caio Alexandre. Na coletiva, o comandante argentino citou os possíveis substitutos, e relembrou de atletas que não foram relacionados, mas fazem parte dos planos.

“Temos a possibilidade de Pedro Augusto ou Sasha, que hoje entrou também e ele pode jogar nessa posição. Temos o Zé Welison. Há jogadores que também estão trabalhando bem, que hoje não tiveram a possibilidade de estar entre os relacionados, mas são jogadores importantes para nós. Hoje não esteve o Dudu, Zanocelo, são jogadores que vamos utilizar.”

